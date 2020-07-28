Москва, , 22:59 — REGNUM Количество запросов на отдых в Турции подтверждает прогнозы аналитиков о высоком спросе на данное направление у российских туристов. Об этом заявила 28 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности. Количество запросов на Турцию только подтверждает прогнозы наших аналитиков. Это отнюдь не десятки тысяч, это миллионы», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ломидзе отметила, что российским гражданам хочется наверстать упущенные из-за пандемии возможности. По её словам, Турцию выбрали те, кто до сих пор не принял никакого решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах.

Как передавало ИА REGNUM, России с 1 августа возобновляет авиасообщение с рядом стран, включая Турцию. Посольство в Анкаре ранее опубликовало алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, разработанных турецкими властями для прибывающих в страну иностранных туристов.

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