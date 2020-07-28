Париж, , 22:13 — REGNUM Корпорация PSA Group, производитель автомобилей Peugeot и Opel, надеется закрыть первую половину 2020 года с прибылью, несмотря на эпидемию коронавируса, 28 июля сообщает Agence France-Presse.

«В июне было очень серьезное восстановление продаж, в июле наблюдается аналогичная тенденция» , — заявил журналистам финансовый директор PSA Group Филипп де Ровира.

Генеральный директор PSA Group Карлос Таварес заверил журналистов, что лист заказов на новые версии Peugeot 208 и Opel Corsa в июне и июле был «превосходным», чему способствовал неудовлетворенный спрос начала года.

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