Москва, , 21:48 — REGNUM Идея конфискации средств для передачи Пенсионному фонду РФ представляет собой смесь «сладкого с тёплым». Об этом заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«С одной стороны, это благородная идея — пополнить пенсионный фонд за счет средств, изъятых у недобросовестных граждан. В итоге и старики должны остаться довольны, и коррупционеры наказаны», — сказал Коган.

В свою очередь член ФПС «Партии роста» Александр Хуруджи считает, что «борьба с коррупцией и дефицит средств — это две разные проблемы, и эффективнее будет решать каждую из них отдельно, тогда результат будет лучше».

Помимо этого, Хуруджи считает важным видеть всю схему — она касается и проверяющих, и проверяемых, а также тонкостей такой проверки.

Специалист напомнил, что в 90-е годы существовала практика устных договорённостей относительно покупки недвижимости за наличные деньги, и сейчас доказать возможность займов у друзей и родственников с 20−30-летним сроком будет проблематично.

Хуруджи опасается, что инициатива может обернуться «охотой на ведьм», когда маникюрша будет опасаться получить за работу на карту две тысячи рублей и потом не смочь объяснить происхождение этих денег.