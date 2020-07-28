Бишкек, , 21:08 — REGNUM Киргизия закупает в Казахстане жидкий кислород для медицинских учреждений, но планирует наладить собственное производство. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам главы правительства, производить жидкий кислород будут два предприятия — Майлуу-Сууский электроламповый завод в Джалал-Абадской области и завод «Улар» в Иссык-Кульской области.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что одно из предприятий Ошской области намерено наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.