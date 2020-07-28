Симферополь, , 20:10 — REGNUM Финансирование Федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя» увеличено на 300 млрд рублей, сообщил 28 июля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который находился в Крыму.

«Крым и Севастополь суммарно — 300 млрд рублей. Из них 215 млрд рублей — это чистая программа по Крыму», — цитирует Хуснуллина «Крыминформ».

»Принципиальным стало решение о продлении ФЦП до 2024 года и, как следствие, выделение дополнительных средств в размере более 200 млрд рублей на республиканские нужды», — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Севастополе Хуснуллин объявил о продлении сроков исполнения ФЦП до 2024 года. Программа, напомним, была принята в 2014 году. Изначально программа была рассчитана до 2020 года.

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