Москва, , 20:13 — REGNUM Евросоюз развивает сотрудничество с Китаем, не смотря на противодействие Вашингтона, поскольку КНР в отличии от США привлекает экономической выгодой, а не угрозой возможных санкциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Новая Холодная война носит характер торговой: если местами сражений СССР и США были джунгли Вьетнама, поля Кореи и Анголы, а также другие регионы, то битвы сейчас идут на полях торговых контрактов и тарифных соглашений. Сейчас Китай и США открывают новый фронт в Европе. С одной стороны, все очевидно: Европа — западная цивилизация, а, значит, должна отдать предпочтение сотрудничеству с США. Тем не менее, за последние 2 года мы наблюдаем устойчивый тренд к сближению Евросоюза и Китая», — сказал экономист.

По его словам, экономический поворот Евросоюза на восток неудивителен: американские власти говорят о несправедливости торговых отношений между ЕС и США и призывают пересмотреть торговые отношения, как они сейчас делают с Китаем, в то время как Китай не призывает изменить правила, а наращивает инвестиции в Европу.

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