Москва, , 19:31 — REGNUM В Москве порядка 200 тысяч человек официально зарегистрированы в качестве безработных. Об этом 28 июля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Москва 24».

Московское кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, всего в экономике столицы занято порядка 7,3 миллиона человек ежедневно, а безработица составляет около 2,6% и «является по всем общепризнанным меркам очень низкой».

При этом, как отметил Ефимов, до эпидемии коронавируса безработица в Москве была рекордно низкой и составляла менее процента.

«Если говорить о структуре безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание, что только 60 тысяч человек — те, кто потерял работу с 1 марта, а остальные и раньше не работали. То есть это никак не связано с ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации», — подчеркнул заместитель мэра.

Ефимов добавил, что по прогнозам столичных властей в ближайшее время произойдет сокращение числа официально зарегистрированных безработных в городе.

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