Москва, , 18:59 — REGNUM Массовых увольнений и сокращений заработных плат в период эпидемии коронавируса в Москве не произошло. Об этом заявил 28 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В целом у нас не произошло ни массовых увольнений, ни массовых сокращений заработной платы. Предприятия и предприниматели в Москве адекватно отреагировали на ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Ефимов отметил, что в последние месяцы наблюдалось сокращение динамики поступления НДФЛ, однако в июне показатель не только восстановился до прошлогоднего уровня, но и показал положительную динамику по приросту.

«Это говорит о том, что в целом база по заработной плате сократилась, но не существенно», — сказал чиновник.

По его словам, в апреле-мае поступления НДФЛ снижались на 15%, но это связывается с сокращением бонусных премий в период простоя.

Вместе с тем заместитель мэра Москвы констатировал, что в настоящее время наблюдается достаточно сильный провал по налогу на прибыль, снижение показателя сравнению с прошлым годом составляет порядка 15−17%.

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