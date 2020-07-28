Москва, , 18:59 — REGNUM На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма будет дополнительно выделено 300 млрд рублей, сообщает 28 июля газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, 300 млрд будет выделено на развитие Крыма и Севастополя. Из них 85 млрд направят Севастополю, а 215 — Республике Крым.

«Крым и Севастополь суммарно [получат] 300 млрд рублей, из них 215 — чисто программа по Республике Крым», — цитирует издание слова Хуснуллина.

Замглавы правительства РФ также отметил, что эти меры позволят планировать и более качественно строить больше новых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, о продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года было объявлено 27 июля. Документ 26 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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