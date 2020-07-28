Москва, 28 июля 2020, 18:40 — REGNUM В настоящее время нет никаких оснований говорить о скором восстановлении российской экономики, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой, которая сказала, что восстановление экономики РФ к уровню 2019 года будет только «где-то в I квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года».
Как уточнил Хазин, возможно, будет небольшой восстановительный рост в начале осени 2020 года, но совокупный спад всё равно продолжится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что рост экономики РФ едва ли возможен даже за счет расширения кредитной нагрузки на население.
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