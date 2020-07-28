Москва, 28 июля 2020, 18:22 — REGNUM Экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 36,4%, и его восстановление до прежних объемов прогнозируется лишь к 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогноз заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в период со второй половины 2020 года до 2022-го в России с большой скоростью может повториться история последних 10 лет по основным макроэкономическим показателям.
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