Москва, , 18:22 — REGNUM Экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 36,4%, и его восстановление до прежних объемов прогнозируется лишь к 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогноз заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

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«Прогноз Центробанка, скорее всего, станет наиболее точным, но может быть и скорректирован, — сказала Лебединская. — Восстановление экономики глобальных игроков определяется целым рядом факторов. Для России это восстановление нефтяного и газового рынков, рынка цветных металлов, так как именно топливно-энергетический комплекс формирует почти 20% ВВП и 60% экспорта. Кроме того, согласно тому же прогнозу Минэкономразвития, экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 36,04%, восстановление его до прежних объемов прогнозируется ведомством лишь к 2023 году. За пять месяцев 2020 года товарный экспорт просел на 22%, при этом вклад нетопливного экспорта составил лишь 1,1%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в период со второй половины 2020 года до 2022-го в России с большой скоростью может повториться история последних 10 лет по основным макроэкономическим показателям.

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