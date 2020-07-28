Минск, , 18:12 — REGNUM В июне белорусская экономика смогла обеспечить занятость 4,3008 млн человек. Об этом проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

Согласно материалам Белстата, в белорусских организациях (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) по итогам июня было принято на работу 54,769 тыс работников и 59,287 тыс уволено.

Ранее статистическое ведомство проинформировало: «В экономике Республики Беларусь в марте 2020 г. было занято 4337,9 тыс. человек».

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Напомним, по итогам I полугодия 2020 года ВВП Белоруссии сократился на 1,7%. Несмотря на это, как заявил 23 июля председатель правительства республики Роман Головченко, по итогам года власти рассчитывают «как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года» (тогда он вырос на 1,2%), оставляя в силе утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2020 год, предусматривающий прирост ВВП на 2,8%.

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