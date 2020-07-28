Москва, , 18:05 — REGNUM Граждане России не спешат тратить свои деньги даже в тех отраслях, ограничения с которых полностью или частично сняты. Такие данные приведены в исследовании СберИндекса на официальном сайте Сбербанка.

Маникюр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт в первую очередь о заведениях общественного питания, а также индустрии красоты. В то же время авторы исследования отмечают, что в ряде отраслей спрос физически не может вернуться к докризисным показателям из-за сохраняющихся запретов. Многие направления выездного туризма все еще закрыты, входящий турпоток далек от прошлогоднего.

«В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах. Да и сами потребители не спешат раскошеливаться там, где тратить можно уже достаточно свободно. Покупки в кафе и ресторанах на прошедшей неделе были на 27,7% ниже, чем год назад, в салонах красоты и SPA — на 21,7%», — отмечается в сообщении.

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