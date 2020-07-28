Москва, 28 июля 2020, 17:59 — REGNUM В течение ближайших двух лет в РФ может повториться история последнего десятилетия, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России треть (33%) работающих граждан периодически сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты.
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