Москва, , 17:59 — REGNUM В течение ближайших двух лет в РФ может повториться история последнего десятилетия, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В период со второй половины 2020 года до 2022-го у нас с калейдоскопичной скоростью может повториться история последних 10 лет по основным макроэкономическим показателям, — сказал он. — А это бурный рост квартальных показателей ВВП и возвращение к темпам 1−2% за год, падение доходов граждан до уровня многолетней давности и их восстановление с последующей стагнацией, статистический рост промышленного производства с замедлением до критически низких показателей и тому подобное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России треть (33%) работающих граждан периодически сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты.

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