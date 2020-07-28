Чебоксары, , 17:58 — REGNUM В столице Чувашии 129 дольщиков получили квартиры после вмешательства надзорного ведомства. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, общество «СК «Центр» заключило договоры со 129 участниками долевого строительства в одном из жилищных комплексов Чебоксар.

«Срок окончания строительства и введения дома в эксплуатацию истёк в январе 2020 года. Несмотря на это, строительство не было завершено, а дольщики не проинформированы о его продлении», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По постановлению прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей»).

В ведомстве отмечают, что строительные работы были возобновлены, и в настоящее время многоквартирный дом введен в эксплуатацию, квартиры передаются собственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства в Чувашии, всего насчитывается около 900 пострадавших дольщиков. Ещё восемь жилищных объектов могут стать проблемными, по ним рассматривается возможность достройки без введения процедуры банкротства.

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