Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп и его команда много времени и сил потратили на то, чтобы рассорить США с Китаем. Для чего это делается и какую почти невозможную задачу взвалил на себя Трамп, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

ВС США The U.S. Army

Китай уверенно идет к тому, чтобы обладать ведущей экономикой мира. Все попытки США обуздать этот процесс не приводят к успеху, мало того, меры, которые Вашингтон уже предпринял в стремлении затормозить Китай, больнее ударили по экономике самих США. Причина этого в том, что китайская и американская экономики оказались очень плотно переплетены в результате того, что промышленное производство было в предыдущий период «отдано» Китаю. Предполагалось, что, контролируя финансовую сферу, США смогут всегда держать Китай в качестве промышленной площадки на вторых ролях.

Но теперь, когда оказывается, что даже военная промышленность США во многом зависит от китайских поставок, резкий разрыв торговли с Китаем будет означать крах американской промышленности и торговли. Ситуация осложняется конфликтом внутри самих США между сторонниками различных элитных группировок. А время для решения «китайской задачи» для Вашингтона неумолимо приближается к исчерпанию. Все чаще эксперты предполагают, что США собираются использовать против Китая вооруженный конфликт на территории какой-либо третьей страны. Но как это возможно технически? Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Полный разрыв с Китаем для США означает харакири».