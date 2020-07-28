Москва, 28 июля 2020, 17:52 — REGNUM Скорость возвращения российской экономики к показателям 2019 года зависит от того, насколько быстро правительство РФ сможет реализовать свой план по восстановлению экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Ордова, РФ ждет период 1,5−2-летней экономической и финансовой турбулентности.
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