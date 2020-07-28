Москва, , 17:52 — REGNUM Скорость возвращения российской экономики к показателям 2019 года зависит от того, насколько быстро правительство РФ сможет реализовать свой план по восстановлению экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

«ЦБ РФ проводит «количественное смягчение», перешел к мягкой денежно-кредитной политике, а правительство озвучило программу поддержки и развития экономики в объеме более 5 трлн рублей, — отметил Ордов. — Эта сумма сопоставима с величиной падения российского ВВП в 2019 году, но будет ли реализована программа и насколько оперативно? От ответа на этот вопрос во многом будет зависеть длительность дороги до точки «назад в будущее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Ордова, РФ ждет период 1,5−2-летней экономической и финансовой турбулентности.

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