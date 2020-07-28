Москва, , 17:32 — REGNUM Вряд ли возможно, что рост ВВП РФ в 2021 году составит 5,3−7,5%, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

«Может ли сбыться прогноз ЦБ РФ о восстановлении экономики к уровню 2019 года в первом квартале 2022 года? Всех экспертов одолевают очень большие сомнения, что это возможно, — признался Ордов. — Если мы с вами ожидаем падение ВВП по итогам года минимум на 5−7%, то в 2021-м должен произойти рост ВВП на 5,3−7,5%. Вряд ли это возможно в условиях ограниченных финансовых мер поддержки населения и бизнеса. Но если мы говорим про начало 2019 года, то рост в 2021 году должен составить порядка 3,9−6%, что давно уже не наблюдалось в российской экономике. Однако эффект низкой базы может сработать, если падение ВВП в 2020 году не превысит 7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что наступивший экономический кризис не удастся преодолеть без вакцины против коронавируса.

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