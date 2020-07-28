Москва, 28 июля 2020, 17:32 — REGNUM Вряд ли возможно, что рост ВВП РФ в 2021 году составит 5,3−7,5%, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что наступивший экономический кризис не удастся преодолеть без вакцины против коронавируса.
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