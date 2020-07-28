Москва, , 17:28 — REGNUM Восстановление потребительского спроса в России снижается как в количественном, так и качественном выражении. К такому выводу пришли специалисты СберИндекса, исследование которых приводится на официальном сайте Сбербанка.

Отмечается, что хотя в период с 20 по 26 июля 2020 года расходы населения России оказались на 0,6% выше, чем годом ранее, но процесс восстановления потребительской активности всё равно затормаживается.

«Индекс потребительской активности за неделю несколько снизился — с 77,1 до 74,7 пункта. Иными словами, покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса затухает», — сказано в сообщении.

В исследовании приведены данные о том, что количество открытых торговых точек в период с 20 по 26 июля было на 1,4% ниже, чем в среднем в феврале 2020 года. При этом 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов все еще не открылись. Зато количество продовольственных магазинов увеличилось на 7%.

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