Москва, , 03:16 — REGNUM Как показали долгие и мучительные эксперименты над российской экономикой, если государство хочет добиваться каких-нибудь целей, оно должно иметь для этого инструмент в виде госсектора в общем хозяйстве. По другому не получается, частный бизнес «почему-то» думает только о своей прибыли, а на государственные задачи ему наплевать. Почему же, игнорируя эти доводы, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ФАС Игорь Артемьев считают, что госсектор можно в существенной доле распродать? Ответ на этот вопрос искала обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Выхода нет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Что касается Алексея Кудрина, то он, в некотором смысле, находится в выигрышном положении, примерно как игрок в шахматы, играющий за одной доской за оба цвета. Будучи главой Минфина и одновременно вице-премьером, Алексей Кудрин экономику концентрировал, программу ликвидации «излишне расплодившихся» банков запускал и все ему было хорошо.

Теперь, по существу критикую действия «того Кудрина» Кудрин в качестве главы Счетной палаты ратует за широкое разукрупнение. Все в порядке, он просто перешел на другую сторону доски. А вот почему так смело берется рассуждать о необходимости внедрения в России «передового европейского опыта» глава ФАС Игорь Артемьев, утверждающий. что если продать «49%, предположим, РЖД», то всем будет только лучше? Читайте в статье Галины Смирновой «ФАС РФ борется с госкорпорациями. Кудрин тоже против них».