Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Расширение использования электронных форм взаимодействия с государством следует считать благом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 июля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу премьер-министра России.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что с августа 2020 года граждане и предприниматели смогут в досудебном порядке оспаривать решения надзорных органов через личный кабинет на портале госуслуг.

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»Мне кажется, это хорошая инициатива. Следует расширять использование электронных форм взаимодействия, в данном случае — с государством. И в целом «Госуслуги» развиваются в правильном направлении.

Лично у меня нет опасений относительно защиты персональных данных. Сам пользователь должен соблюдать все правила безопасности. А сбор информации в одном месте необходим для эффективности работы госслужб, то есть нужен и нам самим.

С появлением нового удобного инструмента количество жалоб на надзорные органы, вероятно, вырастет. А это поможет им совершенствоваться«, — отметил Александр Батушанский.