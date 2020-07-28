Волхов, Ленинградская область, , 17:16 — REGNUM Компания предприняла масштабный комплекс мер по защите трудового коллектива от коронавируса, сохранив и темпы работ, и динамику реализации масштабного инвестиционного проекта на своем волховском производственном комплексе. В результате, на обновленном производстве будет создано более 200 новых рабочих мест для специалистов высокой квалификации.

«В Волхове появится новый завод с мощностями, позволяющими производить более 1,1 млн тонн в год серной кислоты, 500 тысяч тонн в год фосфорной кислоты и 800 тысяч тонн в год аммофоса, — рассказывает директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников. — Планируется ввести в строй склады жидкого аммиака и готовой продукции, а также теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 25 МВт. На новых производствах будет создано более 200 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов».

До 2023 года ФосАгро направит на развитие волховского комплекса около 28 миллиардов рублей. Изначальные сроки реализации проекта не будут пересмотрены.

На волховской площадке ФосАгро уже возведен склад жидкого аммиака вместимостью 490 тонн, модернизированы действующие и построены новые железнодорожные пути к объекту. На участке ведутся пусконаладочные работы.

Готовятся к пусконаладочным работам и энергетические объекты: на газопоршневой установке выполнен монтаж всего технологического оборудования, ведется благоустройство территории; на главной понизительной подстанции выполнен монтаж здания, смонтировано основное электрооборудование, ведется отделка помещений. Ввод в строй главной понизительной станции снизит нагрузку на внешние сети на 25%.

На масштабные планы не повлияла пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир.

«Компания ФосАгро с пониманием отнеслась к ситуации и ввела жесткие профилактические меры, чтобы защитить своих сотрудников и не допустить остановки производства, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Был не только сохранен плановый темп работ, компания показала рост производства в первом полугодии на 7%. На волховском комплексе в ближайшие годы производственные мощности вырастут в четыре раза. Уже сегодня созданы около ста дополнительных рабочих мест для сотрудников новых производств. Причем, это места с высокой заработной платой для специалистов по целому ряду востребованных в химической промышленности профессий».

Помимо объемов производства выросших за первые шесть месяцев года почти на 7%, есть и другие показатели, которые подчеркивают и конкурентоспособность компании на мировом рынке — рост продаж на 10% за первое полугодие, и ключевое положение компании на внутреннем рынке поставок минеральных удобрений — рост на 11,2%.

Работники предприятия также высоко оценили важность противовирусных мер, позволивших сохранить работу.

«Наша компания выдержала оборону, без сомнения, — говорит аппаратчик дозирования производства жидкого сульфата алюминия ВФ АО «Апатит» Максим Кулаков. — Представьте, что бы было, если нам оперативно не организовали безопасные условия труда? Производство бы всё встало! А мы остались бы без работы. Нам не сложно соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции. Все эти правильные привычки мы передаём и нашим семьям».

На новые правила трудовому коллективу пришлось перестраиваться оперативно, однако результат того стоил.

«Наша компания в период пандемии сохранила нам рабочие места и стабильную зарплату, — говорит слесарь-ремонтник Владимир Гаврилин. — Многое и очень оперативно было сделано для защиты трудового коллектива. Всего за несколько дней мы полностью перестроились на новые режимы работы. Сохранили темпы, и невзирая на сложности, отлично отработали этот период. Сегодня мы уверенно стоим на ногах и даже можем помочь тем, кому тяжелее».

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун отмечает — проект по развитию завода очень важен, ведь это налоговые отчисления и стабильная работа.

«В период пандемии ряду предприятий был нанесён серьёзный удар, многие испытывают трудности, — говорит Брицун. — Но компания ФосАгро, сделав все для защиты своих трудовых коллективов, продолжает стабильно работать, наращивает производство, добиваясь рекордных результатов. Но что особенно важно для нас, жителей Волхова, продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по развитию волховского комплекса».

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