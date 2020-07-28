Москва, , 17:06 — REGNUM Для роста экономик РФ нет почти никаких причин, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

«Я не вижу причин, за счет которых она могла бы расти. Без реальной смены денежно-кредитной, налоговой, финансовой, бюджетной, структурной, промышленной, ценовой, антимонопольной и валютной политики мы из кризиса не выйдем, — сказал Жуковский. — Мы видим, что финансовая политика продолжается в том же ключе, что и последние 12 лет. Если с 2010 года у нас нет темпов роста выше 4,5%, то с чего мы начнем ускоряться? У нас идет повышение фискальной нагрузки на экономику, у нас идет повышение ставки НДС на 2%, налоговый маневр, который привел к тому, что бензин и дизель дорожают даже при упавшей цене на нефть. Мы видим, что у нас вводятся все новые поборы, все новые платежи и новые тарифы».

Как пояснил Жуковский, если руководства ЦБ РФ и Минфина РФ «будут и дальше проводить такую иссушающую финансовую политику», то никакого восстановления экономики не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юдаева сказала, что в ЦБ РФ видят восстановление экономики РФ к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года.

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