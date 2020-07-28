Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Возможность жаловаться на надзорные органы через «Госуслуги» ничего не изменит, нужно решать настоящую задачу — выстраивать эффективную судебную систему и добиваться, чтобы чиновники несли реальную ответственность за свои решения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 июля, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с августа 2020 года граждане и предприниматели смогут в досудебном порядке оспаривать решения надзорных органов через личный кабинет на портале госуслуг.

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» Особенного положительного эффекта от этого эксперимента не будет, потому что проблема вовсе не в том, что прежде у нас не было удобных форматов для оспаривания решений надзорных органов.

Компьютеризация налоговой службы, к примеру, не привела к тому, что граждане перестали получать налоговые начисления за проданные 15 лет назад автомобили. Потому что у налоговой есть план, который они выполняют. То же и здесь.