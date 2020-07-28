Йошкар-Ола, , 16:57 — REGNUM Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл обхявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации по объекту «Магистральные сети водоснабжения к земельным участкам, выделенным для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в деревне Апшакбеляк». Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

В материалах уточняется, что коммуникации будут проложены подземным способом От Йошкар-Олы до деревни Апшакбеляк вдоль Сернурского тракта через село Семеновка, деревню Данилово и территорию муниципального образования «Кузнецовское сельское поселение». Перед подготовкой проекта будут проведены инженерные изыскания.

Заявки от потенциальных разработчиков проекта принимаются до 4 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 23,122 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах многодетные семьи, получившие бесплатные семейные участки, уже постфактум узнают, что никаких коммуникаций к этим землям не подведено. В частности, в Татарии, по итогам 2017 года, более 77% семей получили землю, но лишь около 4% построили дома на ней. Причина в том, что муниципалитеты не могут найти средства на создание инфраструктуры: дороги, газ, электричество, водоснабжение и так далее. На 90% выделенных в республике участков инфраструктура не предусмотрена. На тот момент министр финансов РТ Радик Гайзатуллин подтвердил, что в проекте бюджета региона на 2018 год средств на инфраструктуру не заложено. По подсчётам республиканских властей, чтобы полностью закрыть вопрос, нужно порядка 41,7 млрд рублей.

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