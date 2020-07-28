Киев, , 16:54 — REGNUM Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями в настоящий момент потрачены только около 10% всех средств, заявил на брифинге 28 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что по решению Верховной рады фонд COVID-19 изначально составлял 64,7 млрд гривен.

«Он распределен, но распределен не значит потрачен. Потраченные средства — это на сегодняшний день около 10% от общей суммы», — уточнил Шмыгаль.

Он отметил, что совместно с бюджетным комитетом Верховной рады правительство будет делать перераспределение внутри этого фонда.

Шмыгаль уточнил, что центральная власть будет финансировать «определенные экономические мероприятия» с рамках борьбы с последствиями COVID-19, но не уточнил, о чем конкретно здесь идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что фонд борьбы с COVID-19 на Украине был создан в соответствии с изменениями в государственныйбюджет на 2020 год в размере 64,7 млрд грн. Соответствующее решение в апреле утвердила Верховная рада.