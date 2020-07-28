Йошкар-Ола, , 16:35 — REGNUM В Марий Эл поступили десять машин скорой медицинской помощи класса С, которые были закуплены на средства резервного фонда правительства РФ в размере 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Марий Эл

Благодаря новым транспортным средствам парк скорой помощи республики обновится на 13%.

По словам главы республики Александра Евстифеева, работа по модернизации и оснащению современным оборудованием медицинских учреждений ведётся рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Он уточнил, что с начала пандемии на борьбу с распространением коронавируса республика получила из федерального бюджета 276 млн рублей, еще 69 млн рублей было выделено из резервного фонда правительства Марий Эл.

Новые автомобили максимально укомплектованы оборудованием, которое позволяет не только безопасно транспортировать пациента до лечебного учреждения и вести мониторинг его состояния, но и проводить активные лечебные реанимационные мероприятия на месте вызова и по пути в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году парк скорой помощи в Йошкар-Оле пополнился 12 новыми автомобилями. Главный врач Станции скорой медицинской помощи Валерий Манукянц отметил, что медицинский автопарк столицы республики обновлен практически полностью.