Лондон, , 16:28 — REGNUM Мировые цены на нефть снова падают в ходе торговой сессии 28 июля на Лондонской бирже.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 16 центов (0,36%), до $43,74 за баррель. Сентябрьские фьючерсы WTI упали в цене на 37 центов (0,89%), до $41,23 за баррель.

На нефтяные котировки действует ухудшение ситуации с коронавирусом в ряде крупных стран, а также обострившаяся политическая и экономическая война между США и Китаем.

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