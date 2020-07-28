Москва, , 16:17 — REGNUM Власти РФ не смогут восстановить экономику РФ, если не будут тратить на это значительно большие суммы, чем запланировано, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«План спасения экономики РФ — не иначе как фикция. То, что Мишустин анонсировал как спасение и восстановление российской экономики после коронавируса и оценил все это в какие-то пять триллионов рублей, — это ни о чем. Это всего лишь 4,5% ВВП, — сказал Жуковский. — Делим на два и получаем меньше 2,2% в год. Если у вас экономика упала больше чем на 10%, то каким планом в 2% вы решили спасать экономику РФ и выводить ее из комы? Мы видим, что крупнейшие экономики мира реально инвестируют в выход из кризиса в диапазоне от 10% до 35% от ВВП. Это только бюджетные механизмы. Кроме того, из тех денег, которые выделяет в РФ государство, больше половины — это деньги, которые и так предполагалось потратить в рамках национальных проектов. Весь этот план по спасению российской экономики — это филькина грамота».

Как полагает Жуковский, государство имитирует бурную деятельность, «гоняет одни и те же деньги по разным счетам», называя это антикризисной поддержкой экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

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