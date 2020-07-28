Пекин, , 16:17 — REGNUM В крупнейшем китайском мегаполисе центрального подчинения Чунцине, расположенном в юго-западной части страны, прошла ярмарка, призванная активизировать торговлю на внутреннем рынке и повысить качество предлагаемых ему товаров до экспортного уровня, сообщает 28 июля Синьхуа.

Более сотни производителей продемонстрировали образцы своей продукции в количестве более 1 тыс. наименований. Спектр товаров народного потребления отличался широтой — от продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции до бытовой «умной» техники и автомобилей.

Необходимость в ярмарке, по словам одного из крупных участников, заместителя генерального директора продовольственной компании Huida Lemon Дай Сяоцяна, вызвана перестройкой производственной деятельности в результате пандемии коронавируса, побудившей многие компании переключиться на внутренний рынок. Отмечается, что похожие мероприятия по стимулированию внутреннего спроса прошли также в других центрах Китая — Сиане и Ханчжоу. Поддержку ярмаркам для поощрения развития внутреннего потребительского рынка оказывает Министерство коммерции КНР.