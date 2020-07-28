Пекин, , 16:15 — REGNUM Китайская сторона приступила к строительству южной ветки газопровода из России, сообщает 28 июля Синьхуа со ссылкой на заявление корпорации National Petroleum & Gas Pipe Network Group.

Началась прокладка газопроводного тоннеля под рекой Янцзы, который считается ключевым участком всего проекта. Протяженность сооружения, запустить которое в эксплуатацию намечено в июне 2025 года, превышает 10 км, а диаметр тоннеля составляет почти 7 метров. В район дельты Янцзы по трубопроводу ежегодно будет поставляться около 19 млрд кубометров российского газа; сообщается, что это значительно улучшит газоснабжение населения и экологию региона.

Общая протяженность маршрута, проходящего в КНР по территории девяти провинций, превышает 5 тыс. км, из которых свыше 3,3 тыс. км приходится на вновь построенный трубопровод.