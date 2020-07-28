Киев, , 16:06 — REGNUM Правительство Украины не обсуждает с национальным банком вопросы роста курса доллара, заявил на брифинге 28 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Нацбанк ведет собственную монетарную политику для сохранения стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране.

«А правительство интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег, это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно», — добавил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в июле на Украине сменился глава нацбанка — предыдущий глава регулятора Яков Смолий подал в отставку, заявив о постоянном политическом давлении. В процессе оформления отставки и назначения нового руководителя президент Зеленский заявил, что из-за завышенного курса гривны украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись».

«Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Все вокруг нам говорили, что у нас независимый Нацбанк и мы поддерживаем независимость национального банка… Но как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна вы видите какая (большую часть 2019 года и начало 2020 года курс держался на уровне 23−24 грн, а сейчас составляет 27−28 грн — ред.)», — заявил Зеленский.

Многие эксперты заявляли, что новый глава НБУ Кирилл Тимошенко «услышит» слова президента и приведет курс под озвученные президентом цифры.

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