Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Если рост экономики России будет держаться на кредитной накачке потребительского спроса, то это прямая дорога к финансовым потрясениям, катаклизмам и массовым банкротствам банков и кризису неплатежей, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Поэтому, как пояснил Жуковский, даже если нефть будет стоить 55 долларов или 60 долларов, то все равно все дополнительные доходы пойдут не на развитие социальной сферы и науки, а просто на покупку валюты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский объяснил почему экономика РФ не сможет быстро восстановиться после экономических последствий пандемии коронавируса.
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