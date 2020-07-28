Москва, , 16:00 — REGNUM Если рост экономики России будет держаться на кредитной накачке потребительского спроса, то это прямая дорога к финансовым потрясениям, катаклизмам и массовым банкротствам банков и кризису неплатежей, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

«Если Юдаева рассчитывает на то, что рост экономики будет держаться на кредитной накачке потребительского спроса, то это прямая дорога к финансовым потрясениям, катаклизмам и массовым банкротствам банков и кризису неплатежей, — сказал Жуковский. — Если ее надежды связаны с отскоком цен нефти на глобальных рынках, то соответственно это гадание на кофейной гуще, не подкрепленное никакой макроэкономической статистикой. У нас действует бюджетное правило, созданное с целью стерилизации экономического роста. Все доходы от продажи нефти дороже 42,5 долларов за бочку изымаются из экономики и направляются на покупку валюты».

Поэтому, как пояснил Жуковский, даже если нефть будет стоить 55 долларов или 60 долларов, то все равно все дополнительные доходы пойдут не на развитие социальной сферы и науки, а просто на покупку валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский объяснил почему экономика РФ не сможет быстро восстановиться после экономических последствий пандемии коронавируса.

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