Москва, , 15:59 — REGNUM Цены на нефть 28 июля плавно идут вниз. Цена нефти марки Brent в вечеру потеряла 0,3%, а цена WTI снизилась на 0,58%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Котировки снижаются, скорее всего, на фоне пессимистичных заявлений ВОЗ о том, что мир пока ещё находится в первой фазе пандемии коронавируса, но вторая волна не за горами.

Кроме того, в преддверии публикации данных о коммерческих запасах нефти в США игроки фьючерсного рынка предпочитают играть на понижение.

Цены на нефть пока консолидировались в узких коридорах, и выходить из них не начнут, видимо, до появления явных сигналов восстановления мирового спроса на нефть.

На сегодня ожидается цена на нефть марки Brent в коридоре $43−44 за баррель», — предполагает эксперт.

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