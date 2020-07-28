Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Авиасообщение между столицами Грузии и Латвии — Тбилиси и Ригой — возобновится 5 августа, сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее информации, переговоры между Агентством гражданской авиации Грузии и авиакомпанией АirBaltic уже завершены и соглашение достигнуто. Этим же рейсом смогут воспользоваться и граждане Литвы и Эстонии для посещения Грузии, отметила министр.

В период с 5 по 20 августа рейсы по маршруту Рига-Тбилиси-Рига будут выполняться один раз в неделю, а в дальнейшем, если эпидситуация в обеих странах будет позитивной, частота полетов будет увеличена до 2 рейсов в неделю.

Как сообщалось ранее, со 2 августа регулярное сообщение между Тбилиси и Мюнхеном будет осуществлять авиакомпания Lufthansa, а с 8 августа авиакомпания Air France возобновит регулярные авиарейсы между Тбилиси и Парижем.

Параллельно будет продолжено выполнение чартерных спецрейсов по доставке на родину находящихся за рубежом граждан Грузии.