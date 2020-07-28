Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль 28 июля вернулся к падению в парах с иностранными валютами. Во внешней конъюнктуре нет ярких триггеров к снижению курса рубля и ухудшению конъюнктуры здесь и сейчас, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Очевидно, что рубль продолжает разыгрывать свою собственную партию, где ему обеспечено участие в историях с дефицитом российского бюджета и спорными отношениями с Западом.

Доллар к середине дня поднялся к 72 руб. и может стремиться к закреплению над 72,25 руб. Среднесрочно же торговый коридор сосредоточен в пределах 71−72 руб. за доллар США и остается без пересмотра.

С начала года и по настоящий момент рубль ослаб к «американцу» на 16%, у него есть потенциал снижения в пределах 5−7% дополнительно.

Евро выглядит пугающе сильным, но его устойчивость обеспечена происходящим на мировом валютном рынке. Евровалюта торгуется по 84,47 руб. и может провести сессию в пределах 84,10−85,00 руб.», — считает эксперт.

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