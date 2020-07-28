Москва, , 15:55 — REGNUM Рост экономики РФ едва ли о возможен даже за счет расширения кредитной нагрузки на население, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

«С 2014—2019 годы падали реальные доходы населения. Официально они упали на 8,5%, а неофициально — больше чем на 30%. За счет чего экономика будет отскакивать в 2021 году? — поинтересовался Жуковский. — Только за счет того, что будет эффект низкой базы, обвала 2020 года. То есть ни платежеспособного спроса не будет, ни новых инвестиций. Они уже упали с 30% до 50%. Только расширение кредитной нагрузки на население. Долги жителей РФ с 2017 года выросли на 70%. То есть на 9 трлн рублей, а доходы неуклонно падали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юдаева сказала, что темпы роста экономики РФ будут зависеть от структурных сдвигов, вызванных кризисом.

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