Москва, 28 июля 2020, 15:55 — REGNUM Рост экономики РФ едва ли о возможен даже за счет расширения кредитной нагрузки на население, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой о том, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юдаева сказала, что темпы роста экономики РФ будут зависеть от структурных сдвигов, вызванных кризисом.
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