Москва, , 15:54 — REGNUM Два важных для бизнеса закона — это Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» приняла Госдума в третьем чтении 22 июля 2020 года. Как отмечает президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, принятие законов знаменует реализацию реформы контрольной (надзорной) деятельности, включая механизм «регуляторной гильотины».

За время разработки сменилось несколько редакций законопроектов, в подготовке которых активно участвовали и палата и бизнес.

«Мы поддерживаем реформу контрольно-надзорной деятельности, в работе над которой палата участвовала более трех лет, — подчеркнул Катырин, — многие наши предложения были услышаны и вошли в итоговые редакции двух законов».

Глава ТПП РФ также отметил некоторые важные моменты, которые с подачи федеральной палаты вошли в текст закона о госконтроле:

«Так, если инспектор в рамках контрольного мероприятия совершит действия, которые запрещены в рамках такого мероприятия, то это влечет отмену всех решений, принятых по итогам проведенных мероприятий.

Ранее совершение указанных действий не влекло каких-либо серьезных последействий для проверяющих.

Также введен запрет на проведение дополнительных внеплановых мероприятий после завершения плановых мероприятий контроля (надзора).

До введения указанной нормы инспектор имел право проводить дополнительные мероприятия, если ему показалось, что он мог что-то пропустить. Это безусловно могло бы повлечь рост административной нагрузки на проверяемых предпринимателей», — заметил президент палаты.

Наконец, из девяти видов внеплановых мероприятий шесть должны проводиться исключительно при наличии согласия от прокуратуры.

Сергей Катырин обратил внимание, что изначально согласованию подлежало лишь одно мероприятие — выездная проверка, в то время как иные мероприятия могли проводиться органами контроля (надзора) без каких-либо ограничений.

В законе об обязательных требованиях также удалось добиться нескольких ключевых для бизнеса изменений.

Теперь в случае противоречия между несколькими обязательными требованиями предприниматель считается добросовестно исполнившим требования, если он обеспечил соблюдение любого из них, а проекты нормативных правовых актов, устанавливающие обязательные требования, подлежат обязательному публичному обсуждению, в том числе с бизнес-сообществом.

«Указанные нововведения позволят, с одной стороны, исключить случаи, когда предприниматель вынужден выполнять несколько противоречащих друг другу требований, а, с другой стороны, отраслевики смогут отслеживать и предотвращать появление таких требований в дальнейшем», — резюмировал Сергей Катырин.