Пекин, , 16:00 — REGNUM Набор памятных золотых и серебряных монет к 600-летию Запретного города (бывшего императорского дворца Пекина) собирается выпустить Народный (центральный) банк КНР. Об этом 28 июля сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Китай планирует выпустить набор золотых и серебряных памятных монет к 600-летию основания Запретного города», — говорится в сообщении.

Также указывается, что набор будет состоять из двух золотых и пяти серебряных памятных монет, которые будут законным платежным средством в Китае, и на их обороте будут размещены виды императорского дворца в Пекине с номиналами и надписью «600-летие основания Запретного города».

Кроме этого, сообщается, что самой большой станет круглая золотая памятная монета весом 1 килограмм, содержащая столько же чистого золота, диаметром 90 мм, номиналом 10 000 юаней ($1428) и максимальным тиражом 100 экземпляров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, несмотря на общее падение внешней торговли города Пекина, экспорт китайской столицы вырос на 2,8% в годовом исчислении за первую половину года.