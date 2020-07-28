Ростовская область с 3 августа возобновить международное авиасообщение.
В воздушной гавани уточнили, что с 3 августа возобновляются регулярные рейсы в Стамбул (полёты организует авиакомпания Turkish Airlines), с 10 августа — чартерные рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Например, в Стамбул можно будет вылететь четыре раза в неделю на самолётах Airbus A319/A320.
Особым условием является сдача теста на коронавирус. Пройти процедуру необходимо всем туристам, вернувшимся из-за границы, а также иностранным гражданам. Кроме того, пассажиры международных авиарейсов заполнят анкеты.
В Петербурге гражданам Узбекистана продают поддельные авиабилеты домой
В Петербурге образован оперативный штаб по организации вывозных рейсов для граждан Узбекистана из России на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.
Министерство иностранных дел и другими госорганы Киргизии уже ведут с зарубежными коллегами переговоры о возобновлении международных авиаперевозок. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.
По словам высокопоставленного чиновника, авиасообщение между странами будет вновь открыто, если в стране и в мире не ухудшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией.
Глава правительства отметил, что в первую очередь Киргизия намерена возобновить авиарейсы в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Киргизия планирует возобновить воздушное сообщение с Россией, ОАЭ и Турцией после стабилизации эпидемиологической ситуацией. Об этом 28 июля заявил премьер-министр республики Кубатбек Боронов на брифинге.
По его словам, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить международные авиарейсы. Глава правительства отметил, что МИД и другие профильные ведомства ведут переговоры по этому вопросу.
Первый иностранный перевозчик готов лететь из «Пулково» в Турцию
Первый иностранный перевозчик готов возобновить рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту.
Уже в ближайшее время жители России получат возможность совершать авиаперелёты не только в три зарубежные страны, с которыми с 1 августа планируется возобновить авиасообщение (Великобритания, Турция и Танзания).
Как сообщил 28 июля в эфире радиостанции и. о. заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Денис Микерин, Россия намерена расширить перечень этих государств.
Авиасообщение между Грузией и Латвией возобновится 5 августа
Авиасообщение между столицами Грузии и Латвии — Тбилиси и Ригой — возобновится 5 августа, сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Российские туроператоры не исключают продления курортного сезона в Турции до конца октября, а при условии теплой погоды и спроса на путевки — до конца ноября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В настоящее время все туры рассчитаны и доступны для бронирования на сайтах туроператоров. Перелеты будут осуществляться из трех российских городов (Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на Дону) по трем турецким направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан.
Каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международного авиасообщения с 1 августа. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.
Однозначно готовы поехать отдыхать за границу, чаще всего в Турцию, Италию, Грецию и Испанию, 8% граждан, скорее готовы — 7%, среди молодых людей до 24 лет — 9%.
Российские туроператоры открыли продажи туров в Танзанию. При этом они отмечают, что есть некоторые особенности при организации отдыха в этой стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Во-первых, в Танзанию пока не планируется чартерных авиарейсов. Есть туры на регулярные рейсы, но на них невысокий спрос.
Во-вторых, в стране есть сложности с отельной базой, там нет большого количества отелей для размещения туристов.
Стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе 2020 года, по данным туроператоров, колеблется от 55 до 102 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры считают, что Турция не оттянет туристов с российских курортов. Скорее всего, наоборот, поможет разгрузить и снять чрезмерную нагрузку с юга России.
Как сообщало ИА REGNUM, туры в Танзанию нельзя назвать бюджетными. Стоимость отеля в среднем составляет от $350 за семь ночей.