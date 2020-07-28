Несмотря на вспышки заражения коронавирусом в разных частях света, страны мира возобновляют международное авиасообщение. Россия не является исключением. С 1 августа будет открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

28 июля агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает о следующем этапе — возможных полетах в Южную Корею и на Мальдивы.

При открытии границ и возобновлении авиасообщения каждая страна ориентируется на ситуацию с коронавирусом, число активных случаев и другие параметры.

О том, какие страны открывают границы и запускают международное авиасообщение, и особенно ситуации в России, читайте в трансляции ИА REGNUM