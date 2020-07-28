28 Июля
 
16:57

Ростовская область с 3 августа возобновить международное авиасообщение.

В воздушной гавани уточнили, что с 3 августа возобновляются регулярные рейсы в Стамбул (полёты организует авиакомпания Turkish Airlines), с 10 августа — чартерные рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Например, в Стамбул можно будет вылететь четыре раза в неделю на самолётах Airbus A319/A320.

Особым условием является сдача теста на коронавирус. Пройти процедуру необходимо всем туристам, вернувшимся из-за границы, а также иностранным гражданам. Кроме того, пассажиры международных авиарейсов заполнят анкеты.

16:57

В Петербурге гражданам Узбекистана продают поддельные авиабилеты домой

В Петербурге образован оперативный штаб по организации вывозных рейсов для граждан Узбекистана из России на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

16:56

Министерство иностранных дел и другими госорганы Киргизии уже ведут с зарубежными коллегами переговоры о возобновлении международных авиаперевозок. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, авиасообщение между странами будет вновь открыто, если в стране и в мире не ухудшится эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией.

Глава правительства отметил, что в первую очередь Киргизия намерена возобновить авиарейсы в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

16:55

Киргизия планирует возобновить воздушное сообщение с Россией, ОАЭ и Турцией после стабилизации эпидемиологической ситуацией. Об этом 28 июля заявил премьер-министр республики Кубатбек Боронов на брифинге.

По его словам, штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить международные авиарейсы. Глава правительства отметил, что МИД и другие профильные ведомства ведут переговоры по этому вопросу.

16:48

Первый иностранный перевозчик готов лететь из «Пулково» в Турцию

Первый иностранный перевозчик готов возобновить рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Турцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

16:23

Уже в ближайшее время жители России получат возможность совершать авиаперелёты не только в три зарубежные страны, с которыми с 1 августа планируется возобновить авиасообщение (Великобритания, Турция и Танзания).

Как сообщил 28 июля в эфире радиостанции и. о. заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Денис Микерин, Россия намерена расширить перечень этих государств.

15:59

Авиасообщение между Грузией и Латвией возобновится 5 августа

Авиасообщение между столицами Грузии и Латвии — Тбилиси и Ригой — возобновится 5 августа, сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

15:56

Российские туроператоры не исключают продления курортного сезона в Турции до конца октября, а при условии теплой погоды и спроса на путевки — до конца ноября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время все туры рассчитаны и доступны для бронирования на сайтах туроператоров. Перелеты будут осуществляться из трех российских городов (Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на Дону) по трем турецким направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан.

15:54

Каждый шестой житель России (16%) готов к поездке за рубеж после открытия международного авиасообщения с 1 августа. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Однозначно готовы поехать отдыхать за границу, чаще всего в Турцию, Италию, Грецию и Испанию, 8% граждан, скорее готовы — 7%, среди молодых людей до 24 лет — 9%.

15:52

Российские туроператоры открыли продажи туров в Танзанию. При этом они отмечают, что есть некоторые особенности при организации отдыха в этой стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Во-первых, в Танзанию пока не планируется чартерных авиарейсов. Есть туры на регулярные рейсы, но на них невысокий спрос.

Во-вторых, в стране есть сложности с отельной базой, там нет большого количества отелей для размещения туристов.

15:51

Стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе 2020 года, по данным туроператоров, колеблется от 55 до 102 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры считают, что Турция не оттянет туристов с российских курортов. Скорее всего, наоборот, поможет разгрузить и снять чрезмерную нагрузку с юга России.

Как сообщало ИА REGNUM, туры в Танзанию нельзя назвать бюджетными. Стоимость отеля в среднем составляет от $350 за семь ночей.