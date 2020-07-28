Москва, , 15:34 — REGNUM Прогноз о том, что экономика РФ восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, выглядит крайне неправдоподобно, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз, который сделала заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

«Прогнозы Ксении Юдаевой нельзя воспринимать серьезно. Девушка делает очень странные прогнозы и заявления, которые имеют обыкновение никогда не сбываться, — сказал Жуковский. — Давайте понимать, что даже по официальным данным у нас во II квартале текущего года экономика упала на 10%, а неофициально — более чем на 20%, и за весь этот год она упадет примерно на 5,5−6%. По неофициальным данным, падение составит больше 13%. То есть какими темпами должна расти российская экономика в 2021 году, чтобы отыграть такое падение? Темпы роста должны быть хотя бы 3,5% в 2021—2022 годах. А такое кажется очень маловероятным в силу того, что нефть остается весьма дешевой».

Более того, как подчеркнул Жуковский, есть риск ее очередного удешевления до 30 долларов за баррель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Юдаевой, экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.

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