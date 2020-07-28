Москва, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Прогноз о том, что экономика РФ восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, выглядит крайне неправдоподобно, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз, который сделала заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Более того, как подчеркнул Жуковский, есть риск ее очередного удешевления до 30 долларов за баррель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Юдаевой, экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
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