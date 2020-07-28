Москва, , 15:35 — REGNUM Стоимость базовой комплектации обновленного кроссовера Mini John Cooper Works Countryman в России составит 3,15 млн рублей. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Данная модель оснащена специальной модификацией четырёхцилиндрового турбированного мотора с модернизированной технологией Mini TwinPower Turbo, а также независимой системой охлаждения. Производительность движка составляет 306 «лошадей» (450 Нм).

Агрегатируется мотор с 8-скоростным «автоматом» Steptronic Sport и приводом 4×4 ALL4. Такой движок позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Кроме того, автопроизводители оснастили новинку модифицированными деталями подвески, особыми амортизаторами и электромеханической системой рулевого управления.

Уже в базовой комплектации имеется спортивная тормозная система с четырёхпоршневыми фиксированными суппортами спереди и однопоршневыми суппортами в задней части. Также стоит отметить спортивную систему выхлопа с увеличенным до 95 мм диаметром патрубков.

Ранее стало известно, что компания Mini выпустит на американский авторынок ограниченную серию Cooper S с особым оттенком кузова и оригинальным декором.

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