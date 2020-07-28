Москва, , 15:31 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленных комплексов двум предприятиям, сообщила 28 июля пресс-служба главы столицы.

«Два инновационных предприятия — производители высокоточного вооружения и промышленной керамики — получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы», — говорится в информации.

Для предприятий снизится ставка налога на прибыль с 17% до 12,5%.

Новый статус получит АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион», выпускающее высокоточное вооружение морского и авиационного базирования, а также ООО «Научно-технический центр «Бакор», производящее фильтрующую керамическую продукцию для промышленности.