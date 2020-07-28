Москва, , 15:22 — REGNUM В 2019 году зарплата сотрудников «Ростеха» выросла на 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Средняя зарплата сотрудников и рабочих корпорации составила 54,4 тыс. рублей. Увеличилась почти на 10% по сравнению с прошлым годом», — заявил Чемезов.

«В принципе она значительно выше, чем региональная средняя заработная плата по всем регионам, на наших предприятиях значительно выше. Поэтому у нас есть возможность отбора, конечно, лучших кадров на наши предприятия», — указал он.

По его словам, в корпорации растёт объем расходов социального характера.

«На каждого сотрудника корпорации пришлось 18 тыс. 500 рублей всевозможных выплат. Это оплата услуг здравоохранения, путевки, стипендии на обучение, материальная помощь в сложных ситуациях и так далее», — подчеркнул Чемезов.