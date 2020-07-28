Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Получение МТС лицензии на оказание услуг связи стандарта 5G пока не изменит ситуацию для обычных пользователей, услуги по новому стандарту в ближайшее время будут оказываться только локально и только для предприятий, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 июля, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Ранее в МТС сообщили, что компания первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Предполагается, что первыми пользователями станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

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« Полученные МТС частоты предназначены исключительно для промышленного интернета. Доступ к ним получат все операторы, которые работают в России. Можно начинать оказывать локальные услуги для предприятий и корпоративных клиентов.

Для массового сегмента, для простых граждан пока ничего не изменится. До сих пор не решен даже вопрос об инфраструктуре для этого стандарта: будет ли это единая сеть или у каждого оператора — своя.