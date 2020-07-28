Астрахань, , 15:13 — REGNUM Бизнесмены из Германии намерены участвовать в строительстве нового порта «Каспий» в Астраханской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Астраханская область подготовила заявку на создание в регионе портовой особой экономической зоны, которая получила одобрение со стороны министерства экономического развития РФ. Проект проходит процедуру согласования на федеральном уровне.

Наряду с созданием портовой ОЭЗ планируется строительство частного контейнерного терминала. В его создании заинтересованы бизнесмены из Германии, сообщил председатель Национальной ассоциации логистов Германии в России, управляющий группы компаний LUNO Мирко Новак. По его словам, реализация проекта экономически выгодна. Немцы готовы выйти на стройплощадку вместе с российской компанией ПЛК «Каспий».

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