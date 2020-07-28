Киев, , 15:17 — REGNUM Число «скрытых» безработных на Украине достигает 3 млн человек. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, заявила 28 июля экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин во время пресс-конференции.

«Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытую безработицу… Это приблизительно 3 млн человек, или 17% от рабочей силы. Это довольно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально», — рассказала она.

Эксперт уточнила, что скрытыми безработными считаются люди, отправленные в неоплачиваемый отпуск или переведённые на частичную занятость. По этой причине разница между реальной безработицей и официальной очень существенна.

По данным Центра экономической стратегии, в связи с карантином работу в стране потеряли около 2,8 млн человек, в то время как государственные органы опубликовали цифру в 400 тыс. человек.

Как сообщал украинский «Пятый канал», ежедневно на учёт в украинскую службу занятости становится 3 тыс. безработных граждан.

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