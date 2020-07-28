Ташкент, , 15:12 — REGNUM Здание «Узбекэнерго» в Узбекистане планируют выставить на продажу за 85 млрд сумов ($8,34 млн) под строительства отеля, а также торгового центра. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе агентства по управления государственными активами.

В рамках конкурса, инвестор должен будет построить отель на 200 мест, торговый и развлекательный центры. Строителям разрешается возводить новые здания за счет сноса старых построек. Вместе с тем проект необходимо согласовать с министерством строительства.

Отметим, здание «Узбекэнерго» находится в центре Ташкента. Оно перестало использоваться в качестве административного объекта после создания министерства энергетики в начале 2019 года.