Москва, , 15:09 — REGNUM Граждан РФ хотят припугнуть, дабы повысить их налоговую дисциплину, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он написал 28 июля на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя информацию о том, что в правительство РФ был внесен законопроект о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать.

«Во всем мире борьба с уклонением от налогообложения усилилась с начала 2000-х годов, — отметил Хестанов. — Это было связано с глобализацией: все больше состоятельных людей использовали альтернативные юрисдикции для уклонения от налогообложения и отмывания денег. В 2003 году даже была принята конвенция ООН по борьбе с коррупцией, где в ст. 20 было прописано «незаконное обогащение». Россия не ратифицировала конвенцию (интересно, почему?), но предпочла ввести собственное регулирование этой проблемы. Обычно внимание правоохранительных органов привлекают суммы свыше нескольких миллионов долларов. По этой причине 99% жителям РФ ничто не угрожает — у них просто нет таких денег (нет худа без добра!)».

Как полагает Хестанов, для большинства российских граждан никаких последствий не будет, так как цель демарша запланированного властями — припугнуть ради повышения налоговой дисциплины.

«Разного рода отъем сбережений — обычное дело для государства российского. Но в последнее время это делается девальвацией рубля, а не прямой конфискацией. Так и проще, и недовольства меньше», — полагает Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Минфин РФ предложил конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.