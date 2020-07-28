Уфа, , 15:23 — REGNUM Стотысячного безработного зарегистрировали в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике продолжает расти регистрируемая безработица. Причем почти 30% от общего числа зарегистрированных безработных составляют жители Уфы. При этом в Башкирии продолжаются мероприятия, направленные на оздоровление рынка труда.

В настоящее время в банке вакансий региона зафиксировано 38,8 тысяч вакантных мест, в том числе 96% из них — это вакансии внутри Башкирии.

Отмечается, что много вакансий охранников, водителей, овощеводов и рабочих специальностей. Причем 17% вакансий с зарплатой от 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, 21% вакансий с зарплатой от 25 тысяч рублей до 35 тысяч рублей, 8% — от 35 тысяч рублей до 50 тыс. рублей, а 4% вакансий с зарплатой выше 50 тысяч рублей.

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